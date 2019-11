En Comú Podem defensa un model sostenible i sense desdoblar l'N-II

La cap de llista d'En Comú Podem per Girona, Laura López, va defensar ahir des d'Olot el desenvolupament d'«un model sostenible que protegeixi el medi ambient i millori la mobilitat dels veïns i veïnes de les comarques gironines», enfront de l'actual model «esclau de l'especulació». Així, les principals propostes dels comuns en matèria d'infraestructures i mobilitat són, d'una banda, promoure el tercer debat sobre el futur de la Costa Brava amb criteris ambientals i democràcia participativa, i per l'altra, millorar la mobilitat i fer front a l'emergència climàtica. Concretamet, proposen l'anella de les Gavarres, el desdoblament de la via fins a Puigcerdà i la millora de la línia ferroviària entre Girona, Figueres i Portbou. A més, creu que l'alliberament de l'AP-7 permetrà no desdoblar l'N-II i millorar la xarxa intercomarcal.