Montse Bassa (ERC) fa una nova crida a la unitat de l'independentisme

La candidata d'ERC per Girona, Montse Bassa, va reivindicar ahir des de Ripoll la necessitat d'unir «les diferents sensibilitats que representen tot l'espectre de l'independentisme» sota «el mateix paraigua de l'amnistia i l'autodeterminació». «No em veureu mai criticar un independentista, perquè només guanyarem si som capaços de teixir una estratègia comuna», va afirmar. Per això, va considerar que «tots els partits han d'estar a l'alçada i ser capaços de seguir avançant». La candidata va explicar que ha decidit fer el salt a la política de la mà d'Esquerra per lluitar per la seva germana, Dolors, i la resta de presos perquè està convençuda que aquest partit «és l'eina més útil per defensar Catalunya i els grans consensos del país». També va reiterar que és «una emergència» que l'independentisme «sentenciï el règim del 78» aquest diumenge.