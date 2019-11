ERC demana a la JEC que restitueixi Junqueras a la llista, ja que el Suprem va suspendre la inhabilitació

ERC ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) que restitueixi Oriol Junqueras com a número 1 de la seva llista electoral del 10-N, després que el Tribunal Suprem hagi suspès la pena d'inhabilitació complementària als 13 anys de presó pels delictes de sedició i malversació de fons públics.

El mateix 14 d'octubre, dia de publicació de la sentència, el Suprem va emetre una interlocutòria per suspendre el compliment de la inhabilitació, però va mantenir el compliment de la pena de presó, a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre la seva immunitat com a europarlamentari.

La interlocutòria va arribar a ERC el 30 d'octubre, però el mateix 14 la JEC ja va ordenar a ERC retirar Junqueras de la llista, perquè donava per suposat que la inhabilitació ja era efectiva, cosa que no ha passat. A més, Junqueras ha presentat un recurs al Suprem perquè també se suspengui la pena de presó, i com que ja han caducat els dos anys de presó preventiva, sigui alliberat.