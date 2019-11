Puigdemont insta ERC i CUP a fer un sol grup al Congrés

L'expresident català i líder de JxCat, Carles Puigdemont, va proposar a ERC i la CUP formar junts el «grup parlamentari de la república catalana» al Congrés dels Diputats, amb llibertat de vot i repartiment de temps d'intervenció en funció dels resultats de cada formació.

Puigdemont secunda i desenvolupa així la idea que ja va plantejar la candidata de JxCat Laura Borràs en el debat de candidats a TV3, i ho fa en un escrit, al qual va tenir accés Efe, que signen també els exconsellers Antoni Comín i Clara Ponsatí.

«Proposem als representants de les candidatures dels grups polítics que van fer possible l'1 d'octubre i la declaració d'independència -JxCat, ERC i CUP- que, al marge dels resultats que cadascun obtingui -el proper diumenge-, considerin seriosament l'oportunitat que hi hagi al Congrés, per primera vegada, una representació oficial en nom de la república catalana», assenyala l'escrit.



Acord a quatre dels cupaires

La CUP va respondre a Puigdemont i Borràs plantejant que JxCat, ERC i els comuns formin amb els anticapitalistes un acord a quatre per fer del 10-N un «plebiscit contra el Règim».

Així ho va assegurar la cap de llista per Barcelona, Mireia Vehí, durant un acte electoral al barri de Sant Antoni.

«No volem parlar de la governabilitat d'un estat que ens vol mortes», va apuntar Vehí reclamant un «plebiscit destituent» que per als anticapitalistes implica comprometre's a no establir «cap mena de pacte amb els partits del règim».