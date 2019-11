Iglesias alerta que PP i PSOE preparen una recentralització

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va advertir ahir que el PSOE i el PP preparen una recentralització de l'Estat que només la seva formació pot evitar. «Quan el candidat del PSOE proposa al PP posar-se d'acord a canvi de duresa a Catalunya el que està dient és que ve una recentralització», va afirmar en un acte a Bilbao on va apuntar que l'autogovern i la plurinacionalitat «es poden veure qüestionats». Segons Iglesias, l'únic antídot contra aquest procés és Podem: «O nosaltres estem al pròxim govern o no hi ha força política que pugui evitar un procés de recentralització que posi en qüestió l'autonomia i la plurinacionalitat». Segons Iglesias, les «elits» tenen un pla per «restaurar el bipartidisme», però les urnes poden aturar-les. Va recordar que contràriament al PSOE, Podem és «l'única força que segueix dient exactament el mateix».