Asens demana el vot pels comuns per tenir un govern «que no sigui un mur»

El candidat d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, va tancar ahir la seva campanya a Blanes tot demanat el vot a la seva formació per tenir un govern a Espanya «que no sigui un mur». «Qui no vulgui un govern de Casado i Sánchez, qui vulgui un president que entengui Catalunya, que voti En Comú Podem», va argumentar Asens, que va assegurar que Pablo Iglesias és «l'únic» que «entén i respecta» Catalunya. Durant el tancament de la campanya a Blanes Asens també va titllar d'«irresponsables» les formacions independentistes que aposten per «bloquejar» el Congrés i va avançar que ells volen «governar, desbloquejar i avançar perquè Catalunya avanci».

Davant unes 250 persones, Asens va insistir en la necessitat d'un diàleg «efectiu» i «no un monòleg» per poder desbloquejar la situació política a Catalunya. «No aconseguirem trencar el cercle viciós si no traiem els presos», va avisar el candidat, que després va demanar al PSOE «deixar de delegar el problema territorial en els tribunals» i «no subcontractar la gestió a Marchena i Marlaska». En aquest sentit, Asens va advertir que fins que no s'acabi «el bucle nacional» no es podran assumir «els reptes de país».

També va carregar contra les formacions independentistes, especialment contra ERC i el seu líder, Gabriel Rufián, a qui va qualificar de «ruleta russa» perquè «no se sap quan es dispararà». «És un penell, una moneda llançada a l'aire que no saps de quin cantó caurà, una incògnita», va afegir, per després va posar en dubte les seves declaracions on prometia que «no vendria fum, ni màgia, ni simbolisme a Madrid». «Jo no m'ho crec gaire», va admetre, i va lamentar que no saben «quin Rufián trobaran» al Congrés.

Asens es va dirigir per primera vegada a la CUP i els va retreure que vulguin «bloquejar» el Congrés i «només assistir a debats d'investidura i pressupostos». «I així és com volen derogar la reforma laboral i aconseguir un horitzó verd?», es va preguntar, i va prometre que ells volen «garantir els drets de la gent».

També el número 5 de la candidatura, Joan Mena, va carregar contra ERC, a qui va acusar de ser la formació de l'«oportunisme». Així, va instar el seu líder a «definir-se», dir-los «què vol ser de gran» i «deixar d'anar de la mà de la dreta de Torra».

En aquest sentit, va preguntar si ERC defensarà l'escola pública o les «escoles elitistes de l'Opus», com creu que fa el Govern actualment. No només va dirigir les crítiques als republicans, però, i va exigir al PSOE que no pacti amb PP ni Cs. «Fem un govern d'esquerres no només per defensar la immersió lingüística i l'escola pública i per regular el preu dels lloguers», va concloure Mena.