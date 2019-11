JxCat exigeix que el port de Palamós sigui punt Schengen

El número 2 al Congrés per Girona, Sergi Miquel, va afirmar ahir que JxCat «seguirà exigint compromís i calendari a l'Estat per dotar el port de Palamós de reconeixement com a punt fronterer Schengen». Miquel va recordar la «llarga llista» d'incompliments de l'Estat en aquesta «ja llarga reivindicació» de les comarques gironines, que es remunta a setze anys enrere.

Miquel va indicar que la Generalitat ja ha fet la inversió necessària per convertir aquesta infraestructura en realitat i va dir que ara ja només estan pendents de l'Estat. Segons va dir, entre 2008 i 2016 Ports de la Generalitat ha invertit 600.000 euros en l'ampliació de l'estació marítima per dotar-la de més superfície, i que permeti la segregació de controls segons la procedència dels passatgers i satisfer les necessitats dels cossos policials.

En el darrer dia de campanya, a més, el candidat va destacar que el vot a JxCat «és diferent al d'altres forces independentistes». Miquel va situar el seu partit com «al mig» dels que «diuen que no assistiran a les reunions» -en referència a la CUP- i «els que donen el seu vot a canvi de res» (ERC). Per això, va indicar que «la revindicació dels drets i llibertats ha d'anar paral·lela a la feina de desencallar projectes com el del port de Palamós».