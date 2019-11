Obren els col·legis electorals del 10-N

Els col·legis electorals han obert puntualment a les nou del matí en aquestes eleccions generals del 10-N. Un total de 5.615.400 catalans estan cridats a votar aquest diumenge en 8.365 meses repartides en 2.670 col·legis electorals, segons dades de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els ciutadans estan cridats a les urnes per escollir 48 dels 350 diputats del Congrés i 16 senadors, 4 per província. On hi ha més col·legis electorals és a la província de Barcelona amb 1.589 i 5.985 meses; seguida de Girona amb 394 col·legis i 834 meses, Tarragona amb 370 col·legis i 1.011 meses i, per últim, Lleida amb 317 col·legis i 535 meses. En total, als col·legis hi han arribat uns 80,5 milions de paperetes de les diferents candidatures.

El total de catalans cridats a les urnes són 5.615.400, que suposen 27.305 electors més que en la darrera convocatòria d'eleccions generals del 28 d'abril. Un total de 245.104 corresponen al Cens d'Electors Residents Absents (CERA), és a dir, que viuen a l'estranger. Per províncies, els electors es divideixen en 4.201.142 a Barcelona, 574.861 a Tarragona, 524.976 a Girona i 314.421 a Lleida.

En aquestes eleccions, els catalans escolliran 48 diputats al Congrés. Concretament són 32 diputats per Barcelona, 6 per Girona, 4 per Lleida i 6 per Tarragona. Pel que fa als senadors, s'escolliran un total de 16, quatre per província.

Les votacions han començat a les nou del matí, tot i que els col·legis electorals s'han obert abans per constituir les meses i verificar que no hi ha problemes en el material electoral. Com és habitual, la votació acabarà a les vuit del vespre, tot i que si queda algú dins del local electoral, el president de la mesa li permetrà votar.

Des de l'aprovació de la Constitució, s'han celebrat fins a 12 eleccions espanyoles: el 1979, 1982,1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2016 i abril del 2019. Aquesta és la segona vegada que es repeteixen comicis després que no s'hagi pogut format govern.