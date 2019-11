ERC també cedeix un escó al Senat, i ara JxCat tindrà dos representants

ERC també ha perdut representació al Senat a les comarques gironines: un dels tres senadors que tenien els republicans ha passat a mans de Junts per Catalunya, que enviarà a la Cambra Alta, a més de Josep Maria «Jami» Matamala, l'alcalde del Port de la Selva i president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera.

El senador gironí més votat va ser de nou, com ja va passar el mes d'abril, el candidat d'ERC Jordi Martí, exalcalde de Sant Pere Pescador, que repetirà com a representant a la Cambra Alta després d'haver rebut el vot de prop del 34% dels electors. A diferència del que va passar el 28-A, però, el segon senador més votat no ha estat la candidata d'ERC Elisenda Pérez, sinó el de JxCat Josep Maria «Jami» Matamala, l'empresari gironí amic íntim de Carles Puigdemont i que en l'actualitat es troba amb ell a Waterloo, que ha estat avalat per un 32% dels votants. Elisenda Pérez, per tant, s'ha hagut de conformar amb la tercera posició, amb el vot de prop del 31% dels electors (al Senat cada votant pot donar suport a fins a tres candidats).

La novetat en la representació gironina a la Cambra Alta ve de la mà de JxCat en la persona de l'alcalde del Port de la Selva i president de l'AMI des del març de l'any passat, Josep Maria Cervera, que ha rebut el suport de prop del 28% dels votants.

No han aconseguit representació, en canvi, ni l'altre candidat d'ERC, Josep Quintana, regidor del partit a Olot (ha obtingut prop del 27% dels vots però no ha estat suficient), ni l'advocada Laura Corsunsky, candidata de JxCat, que s'ha acostat al 26%.

Més enrere van quedar els tres candidats socialistes: el catedràtic de la UdG Ferran Camas, la regidora de Blanes Pepa Celaya i el palafrugellenc Xavier Rangel . Darrere seu es van situar els tres candidats d'En Comú Podem, Gemma Triedo, Marta Domènech i Wilder Palacio. I a continuació els representants del PP, de Ciutadans i de Vox. De fet, l'únic candidat de Vox al Senat va quedar per darrere del primer de Ciutadans però per davant dels altres dos (amb poc més del 4% de vots).