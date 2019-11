Asens adverteix al PSOE que l'exigència d'entesa és gran

El líder d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, va advertir ahir al PSOE que després de les eleccions i amb els bons resultats de la dreta i l'extrema dreta «el precipici es veu més a prop» i «l'exigència d'entesa» «és més gran». La coalició es va quedar amb els 7 escons a Catalunya que havia obtingut el 28-A.

Asens va afegir en la valoració dels resultats de l'endemà de la jornada electoral que «cada vegada és més evident que l'alternativa és la barbàrie». A més, va afegir que «hi ha una certa equivalència entre els aldarulls que hi va haver a Barcelona com a resposta a la sentència i el creixement de l'extrema dreta».



Govern progressista i estable

Asens va fer una crida a totes les forces que van donar suport a la moció de censura a Mariano Rajoy a fer «una lectura seriosa» i fer «autocrítica». «Cal posar per sobre de tot el que ens uneix i cal tenir altura de mires», va explicar, afegint que com es combat l'extrema dreta és amb polítiques socials i de reforç de l'estat del benestar. Tot i això, el diputat electe no va descartar fer «un cordó sanitari» a l'extrema dreta, encara que va reconéixer que cal canviar de «fórmules» perquè el context també ha variat. «No es pot fer una simple apel·lació a un front antifeixista», va insistir.