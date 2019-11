El PP descarta l'entesa amb Sánchez i li exigeix que marxi per «superar el bloqueig»

La direcció nacional del PP va descartar ahir la «gran coalició» amb el PSOE, també altres enteses per afavorir la investidura de Sánchez, i va considerar que el cap de l'executiu en funcions «ha d'anar-se'n per superar el bloqueig» polític que pateix el país i demanar disculpes per la repetició electoral a la qual ha sotmès els espanyols.

En termes semblants es va expressar el sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, que va afirmar a Telecinco que Sánchez «ha d'anar-se'n per superar el bloqueig». Segons ell, les eleccions han demostrat que «el PP és l'alternativa i lidera la centredreta amb un projecte moderat» i «centrat en les preocupacions reals dels espanyols».

I va repetir aquesta mateixa idea en una altra entrevista a La Sexta, on va criticar el «tacticisme electoral» de Sánchez i va ressaltar el fet que hagi «empitjorat resultats», i hagi portat Espanya a una «situació pitjor». Per això, va reiterar que «potser hauria de pensar a anar-se'n perquè no està a l'altura» de les circumstàncies.

A més, Montesinos va emplaçar Sánchez i al PSOE a demanar disculpes per la repetició electoral. «Hem trobat a faltar en la declaració d'Ábalos (ministre de Foment i responsable d'Organització socialista) que demani disculpes als espanyols perquè ningú entén que Sánchez ens hagi portat a aquesta repetició electoral», va emfatitzar. El responsable de Comunicació del PP, que va refusar fer valoracions sobre l'ascens de Vox, va subratllar que el Partit Popular «està fort» i «dret». «Som l'única alternativa real a Sánchez. Som la referència del centredreta», ha asseverat.



En una entrevista a TVE, González Terol va afirmar que el PP que dirigeix Pablo Casado és «l'alternativa» a Pedro Sánchez i va destacar que els programes que defensen són «antagònics en molts dels punts» amb els del Partit Socialista. En clau catalana, la candidata electa del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, va apostar per la reconstrucció del constitucionalisme i va defensar Espanya Suma i Catalunya Suma, ja que, al seu entendre, PP i Cs han anar «junts».