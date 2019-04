Fins a 12 partits es disputaran l'alcaldia de Lloret de Mar

Fins a 12 formacions polítiques es disputaran l'alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals que se celebraran el pròxim 26 de maig, una xifra que encara podria variar, tenint en compte que es poden presentar candidatures fins al 22 d'abril. Tot i això, l'alta competència i l'aparició en escena de nous partits polítics fa preveure que com ja va passar el 2015, el vot sigui fragmentat i s'acabin produint pactes postelectorals per poder formar govern. I més tenint en compte que el principal competidor per l'alcaldia dels fins ara convergents i segona força política municipal, el Moviment Independent Lloret (Millor) va anunciar dimecres passat que no es presentarà a aquestes eleccions, si bé sí que ho vol fer a les del 2023. A les municipals del 2015, aquesta formació va obtenir quatre regidors.

Actualment l'equip de govern el formen PDeCAT, ERC i PSC. Al capdavant de les dues primeres s'hi mantenen com a alcaldables l'actual batlle, Jaume Dulsat, que es presenta amb Junts per Lloret, i que els darrers comicis va obtenir sis regidors i el republicà Jordi Orobitg. Per la seva part, els socialistes han optat per una cara nova: la de Francisco Pastor. A les municipals del 2015, la llista la va encapçalar Antonio Lorente, qui, per motius de salut, està de baixa. El segon de la llista era Cristian Fernández, qui es creia que prendria el relleu de Lorente. Finalment, però, serà Pastor -secretari del partit des del 2012- qui lideri el PSC cap a l'alcaldia de Lloret. Per la seva part, Jorge Hernández tornarà a liderar la llista de Cs, que en els últims comicis va obtenir dos edils.

Dues cares conegudes per ser regidors a l'oposició aquest mandat tornaran a optar a l'alcaldia però en formacions diferents de les quals ho van fer el 2015. Un és Enric Martínez qui fa quatre anys es va presentar amb el PP, formació que va abandonar el març del 2016 pels casos de corrupció que implicaven els populars. Ara es presentarà amb la llista municipalista Independents de la Selva, que per primera vegada es presenta a Lloret. L'altre és Paulino Gracia, qui canvia de A Lloret Sí, es Pot, a Som Alternativa, el partit creat a finals de l'any passat per Albano Dante Fachin després de la seva dimissió de Podem Catalunya.

D'altra banda, la CUP i el PP també tornaran a presentar-se a les municipals d'enguany. El primer amb Jesús Elías al capdavant com ja va fer el 2015 i el segon amb una cara nova: l'empresari Miguel Moreno. Una formació històrica que canvia de nom i forma és ICV-EUiA que passa a ser Lloret En Comú. Aquesta coalició la liderarà Miguel Gracia, número dos a la llista dels ecosocialistes el 2015. Inicialment, Podem havia de formar part d'aquesta coalició però, finalment, es presentarà en solitari i per primera vegada, sota la direcció de Gabriela Attene.

En la cursa cap a l'alcaldia també s'estrenarà el Partit Independent d'Acció Innovadora (PIAI), que liderarà Àlex Maset i que espera entrar a l'Ajuntament amb diversos regidors. I, per acabar, un partit de nova creació però amb una cara ben coneguda pels veïns i veïnes de la localitat. La de Lluïsa Baltrons que encapçalarà Força Lloret, una formació municipal. Als comicis del 2015, Baltrons va anar de número 3 a la llista del PDeCAT -formació que abandona- i actualment és la 4a tinent d'alcalde i porta les àrees d'Organització administrativa i Recursos humans, servei d'Arxiu i Gestió Documental o gestió de l'ús dels equipaments municipals, entre altres.