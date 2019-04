Pep Berga és el candidat de Junts per Catalunya a Olot. Amb 54 anys, és un veterà de la política local, amb llarga experiència a l'Ajuntament i al Consell Comarcal. Omnipresent a les reunions veïnals, vol que la gent pugui opinar i decidir en totes les decisions de l'Ajuntament que els afectin.

Pep Berga és el candidat de Junts per Catalunya a Olot. Amb 54 anys, és un veterà de la política local, amb llarga experiència a l'Ajuntament i al Consell Comarcal. Omnipresent a les reunions veïnals, vol que la gent pugui opinar i decidir en totes les decisions de l'Ajuntament que els afectin.



El seu programa té 300 accions i dos objectius: la nova biblioteca i la piscina coberta pública. Considera que després de les crisis econòmica i política, Olot ha d'afrontar un canvi d'era. Segons ell, l'espai de temps acabat d'encetar suposa la reformulació de la mobilitat, l'energia, l'atenció, la salut, i les polítiques de benestar social. El repte és que l'Ajuntament s'adapti als canvis.



Passat un període de vuit anys, el canvi de candidat què té d'innovació?

Afrontem quatre anys en els quals els efectes de les crisis estaran presents. A més, haurem d'afrontar la consolidació de l'era digital.

Això significa un Ajuntament més participatiu?

El funcionament dels ajuntaments i de la democràcia en general no ha de limitar-se a la representativitat de les persones escollides a les urnes. La responsabilitat de governar ha de ser participativa.

Tenen mecanismes per fer que els veïns puguin opinar?

Els vam posar en funcionament en l'últim mandat. Vam fer consultes sobre el correbou, el Firal, els plans de millora del Nucli Antic i del barri de Sant Miquel. S'han intensificat les reunions veïnals per decidir plegats en cada moment.

El problema d'Olot és el Nucli Antic?

El Nucli Antic no és un problema en si mateix. Hi ha unes finques molt velles que s'han de renovar. Nosaltres podem ajudar en línies d'ajut per a rehabilitacions. També podem ajudar amb la millora de l'Escola d'Art i Disseny i amb la instal·lació d'equipaments com l'espai d'emprenedors o la nova biblioteca. No parlaria del problema del Nucli Antic, sinó de finques amb problemes.

Una gran part de la gent viu en barris?

El creixement industrial dels seixanta i setanta va fer que la ciutat creixés cap a la perifèria. Ara, molts d'ells necessiten millores importants en les infraestructures més bàsiques d'enllumenat i clavegueram. Ha arribat el moment de treballar d'una manera seriosa pels barris.

Què passarà amb el nou CAP del barri de Sant Miquel?

Hem comprat els terrenys. Ara, correspon a la Generalitat fer el nou CAP d'obra nova i molt més espaiós. Això ens ha de permetre alliberar espais del CAP del passeig de Barcelona i incorporar nous professionals. També volem ampliar els serveis que s'ofereixen des de l'hospital d'Olot.

La variant d'Olot es resoldrà?

És una prioritat per a la ciutat, però mentre no arriba, hem de trobar solucions per millorar la vida de les persones de l'avinguda Sant Jordi.

Això es pot solucionar amb un asfalt que mitigui el so, fent que els camions no hagin d'aturar-se en els semàfors i amb una reducció de la velocitat sobre la base de radars. Fins i tot, amb ajudes perquè els veïns puguin posar dobles o triples vidres per fer que el so no els molesti.

El carril bici de la vora del riu està encarat al model de ciutat de natura?

És un dels elements a tenir en compte i és un bon exemple d'un tipus d'accions que s'haurien d'anar repetint. Nosaltres tenim la sort d'estar envoltats pel Parc Natural, també ens agrada que el Parc Natural entri dins de la ciutat i permeti que no es trenqui del tot en entrar al nucli, sinó que el podem continuar trobant sigui amb el camí del Fluvià, sigui amb avingudes arbrades. Ens agrada que la vegetació de la ciutat s'assembli a la de l'entorn.

L'espai Cràter ha de ser una realitat en dos anys?

Els terminis d'execució que ens fixa la Unió Europea a canvi de pagar el 50% del projecte són que en el setembre del 2020 el 70% de l'obra ha d'estar executada i nosaltres treballem amb un calendari perquè estigui executada en un 100%.

Serà un pol d'atracció per a la gent que visita la Zona Volcànica de la Garrotxa i que després tindrà l'oportunitat de descobrir la ciutat per la proximitat que tindran entre el centre de la ciutat i aquest equipament.

La piscina coberta?

Ha tardat massa. El fet de tenir un club com el CNO ha fet que l'obra es posposés. La nova piscina permetrà fer natació i activitats de salut tot l'any i optimitzar l'ús de les piscines exteriors més mesos.

El compromís amb l'esport?

Hem fet instal·lacions dedicades al futbol. Ara, ens fa falta un espai per la gimnàstica artística i donar resposta al ciclisme sobre la base de crear un entorn segur per als infants i els joves que s'inicien en aquest esport. Ampliarem la pista de skate de Malatosquer i millorarem les instal·lacions de la UE Olot.

L'ús de l'hospital vell?

Feta la residència, només quedarà sense ús un 30% de les instal·lacions i aquest 30% està reservat per a futurs serveis d'atenció a la gent gran.

La biblioteca nova ha de ser la gran obra del futur mandat?

Ha de ser el lloc on anar a buscar material de cultura en préstec i també un espai de relació per a la gent d'Olot. Un lloc per a l'expressió de totes les edats i un element transformador per tota aquella part del Nucli Antic.

Després de la crisi, viuen bé, els olotins?

La prioritat de l'Ajuntament és que la gent trobi feina i que la trobi de qualitat. Olot té uns dels índexs d'atur més baixos de Catalunya. L'Ajuntament ha de mirar perquè la prosperitat avanci. Ho fa amb les fires i festivals que porten gent els caps de setmana. També sobre la base de dur la fibra òptica als polígons i de fomentar l'emprenedoria.