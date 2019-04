Convivència i Progrés aposta per la pluralitat a Banyoles

Convivència i Progrés es defineix com una associació cívica promotora de la candidatura dins de les Candidatures de Progrés, la marca municipal del PSC, que ha presentat aquesta setmana la llista a Banyoles, encapçalada per Quim C. Fernández i integrada per un total de 17 membres i 5 suplents. El partit recalca que vol «representar la pluralitat que el context polític actual requereix», aportant un programa electoral en què predominen els conceptes de municipalisme, integració i diversitat.

Per apropar encara més els propòsits de la formació, el partit ha emès un comunicat en què detalla els punts inicials del programa. En primer lloc, el grup aposta per «una candidatura que es fomenti en el municipalisme actiu que va néixer ara fa 40 anys com a eix de la democràcia local, que estigui al servei de les necessitats de la població i que contribueixi al benestar i al desenvolupament local».

En segon lloc, el partit apunta que «creiem que convé fomentar processos integradors de diferents forces al servei d'un projecte de ciutat i al marge de manipulacions del municipalisme per altres interessos. Creiem en la ciutat com a lloc de trobada de la diversitat d'opcions polítiques i de respecte a la vida en comú». A continuació, ve el punt que defensa que «compartim la idea d'un catalanisme integrador capaç d'entendre d'on venim però també d'incorporar les noves generacions i la població nouvinguda». El quart punt recalca que «volem un ajuntament al servei de tothom i que es respectin les regles de joc que garanteixen la convivència. Defensem les institucions i els espais públics com a representació de tots els ciutadans».

En perspectiva de futur, «volem que Banyoles sigui un projecte de ciutat de benestar, que resolgui els problemes d'avui i previngui els de demà», diu el partit.