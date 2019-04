ERC-JxB vol impulsar la Cooperativa Cultural, on inclouria la biblioteca

Diversos membres de la candidatura d'ERC-JxB de Banyoles, encapçalats per l'alcaldable Jaume Butinyà, van presentar divendres el seu gran projecte cultural per a la ciutat: la Cooperativa Cultural, un equipament cultural de primer ordre que vol incloure, entre d'altres, la nova biblioteca i un espai d'entitats.

Butinyà va explicar que el projecte serà una de les prioritats de la seva candidatura. Segons el republicà, fa massa anys que tenim pendents projectes importants al voltant de la cultura, sobretot popular, i tenim la sensació que, si en 12 anys l'actual equip de govern no ho ha executat, és o bé perquè no en veuen la necessitat o bé perquè no tenen clar el model que cal potenciar.

La nova biblioteca ha de ser un espai de trobada, viu i prometedor, un equipament cultural polivalent i de primera necessitat. Per això que cal afrontar la nova biblioteca de forma immediata. ERC-JxB la preveu dins la Cooperativa Cultural, incloent bar, sala de conferències, vestíbul d'exposicions... Cal també que tingui plaça a davant per realçar-ne la importància, on s'hi puguin realitzar activitats com concerts, projeccions o fires.