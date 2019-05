Joan Giraut repeteix i apareixen dues noves llistes a Platja d'Aro

La presència de vuit candidatures a Platja d'Aro i la repetició de Joan Giraut marquen les eleccions municipals del 26 de maig. De fet, en aquests comicis es presenten dues formacions noves que no s'havien presentat en la darrera convocatòria, que són Podem i els independents SOM. També és destacable la repetició del candidat de Junts per Catalunya (JxCat), Joan Giraut, que des del 1987 és el vuitè cop que es presenta de cap de llista.

A banda de Giraut, es presenten set formacions més, entre les quals, cinc formacions que ja s'havien presentat en anteriors comisis i dues que ho fan per primer cop.

Dels partits que repeteixen hi ha equips com el PSC que ho fan amb el mateix candidat, Maurici Jiménez en aquest cas. De fet, Jiménez ha estat primer tinent d'alcalde i regidor en Promoció Econòmica en l'actual mandat, encapçalat per Giraut. Un dels altres partits que també repeteix és ERC.

Els republicans, però, presenten una cara nova, Montserrat Rovira. La candidata és politòloga i experta en comunicació empresarial i institucional. En el darrer govern, format per un pacte entre CiU i PSC, la formació ha estat encapçalant l'oposició amb tres regidors.

Per altra banda, Pedro Torres, que havia liderat ICV en les darreres eleccions, es torna a presentar ara encapçalant la llista de la Vall d'Aro En Comú. Qui també torna a presentar-se amb el mateix candidat és Ciutadans (Cs), amb l'actual regidor, José Luis Villa. La darrera formació que repeteix és el Partit Popular (PP), que aposta per una cara nova, després que l'actual regidor, Peter Kosidlo, vagi aquesta vegada de número quinze.

Pel que fa a les dues formacions noves, hi ha Podem, que encapçala Josep Lluís Lara -que no s'havia presentat mai en caps eleccions- i el partit independent SOM, liderat per Adrià Tauler Bona, que també es presenta com a cap de llista per primer cop. A més, el nou partit SOM forma part de la coalició de formacions independents de la comarca Tots per l'Empordà.



Poques dones

Una altra curiositat electoral al municipi són les dues llistes que presenta la formació morada. En aquest sentit, el partit presenta una llista amb En Comú -La Vall d'Aro En Comú-, i una llista amb Podem. Així, es converteix en un dels dos municipis de la comarca -juntament amb Santa Cristina d'Aro- en què el partit presenta dues llistes per separat, contrari al que fan a la majoria de municipis de Catalunya. «Compartim molts punts però tenim alguna discrepància amb el partit dels comuns i vam decidir anar per separat», explica Josep Lluís Lara.

Un altre aspecte per desacar és la poca presència de dones com a caps de llista. De fet, a Platja d'Aro, de les vuit formacions que es presenten, només ERC ha decidit apostar per una dona, Montserrat Rovira, per aspirar a l'alcaldia del municipi.



Debat obert

Els aspectes que marquen el debat en els programes electorals són variats en temàtiques com polítiques socials per afavorir la joventut i la gent gran, així com polítiques econòmiques per desenvolupar la dinamització del municipi.

Un dels punts on nombrosos partits coincideixen és el desenvolupament de l'espai de la Masia Bas i en el possible trasllat dels serveis del consistori a l'edifici. L'acabament del passeig Marítim és una de les altres qüestions que destaquen els candidats.

Per altra banda, s'han presentat propostes diferents com la de crear una oficina del Defensor del Ciutadà, una línia d'autobús nocturn, encarregar un estudi per a la construcció d'una residència per a la gent gran i la desestacionalització del turisme.