Puigneró i Noguer parlen sobre noves tecnologies

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, i l'actual alcalde i cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat) Banyoles, Miquel Noguer, van participar ahir en una trobada amb empresaris del sector de les noves tecnologies digitals, tant locals com comarcals, a Banyoles.

Puigneró va destacar que ens trobem en plena revolució digital i que, segons el Fòrum Econòmic Mundial, la humanitat s'enfronta en els propers anys a tres grans reptes: els moviments migratoris, el canvi climàtic i la revolució digital. «En aquest sentit, la connectivitat és essencial i, per tant, un país ha d'estar ben dotat d'infraestructures digitals i de telecomunicacions. Per part del Govern, s'ha aprovat el Pacte Nacional de la Societat Digital i ara es treballa conjuntament amb el món local i les empreses per desenvolupar eines de vertebració i d'oportunitats per a tots els territoris, com la finalització del pla de desplegament de la fibra òptica per tot Catalunya. Concretament, s'està treballant per portar la fibra òptica de la Generalitat a Banyoles», va apuntar el conseller. Fent referència a l'economia digital, el mateix va destacar que aquesta representa un sector de noves oportunitats que genera noves feines, que no té atur i que dona opcions a la gent dels pobles per no haver d'abandonar el seu lloc d'origen. Pel conseller, trobades d'aquest tipus permeten conèixer quines són les necessitats d'aquestes empreses i impulsar mesures des del Govern ajudant a crear ocupació i, per tant, incentivant el progrés econòmic de Banyoles i el Pla de l'Estany. Al seu torn, Miquel Noguer va destacar l'aposta del seu govern cap a la nova economia digital, així com de l'arribada de la fibra òptica a la ciutat. Noguer creu que aquest sector econòmic creixerà i molt durant els propers anys i, com a motor econòmic, la ciutat ha d'estar-hi al costat.



Tertúlia amb Marina Geli

Puigneró va assistir ahir al vespre a un sopar-tertúlia amb la membre de la direcció de la Crida, Marina Geli, al Balneari Prats de Caldes de Malavella. L'acte va comptar amb la presentació de l'actual batlle de Caldes, Salvador Balliu.