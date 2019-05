«Salt s'ha de convertir en el centre comercial de la província»

Va néixer a Salt, davant de l'Ajuntament. Ara, agafa el relleu de Iolanda Pineda que va estar al capdavant del PSC a la vila durant 12 anys.

En un escenari on la major part dels regidors són independentistes és difícil que el PSC recuperi els sis regidors que tenia el 2011?

A les eleccions generals vam demostar que podem tornar a guanyar uns comicis i crèixer en nombre de regidors perquè som el partit que representa millor el sentiment saltenc. Salt és un municipi de gent treballadora, on moltes persones d'altres comunitats autònomes i de l'estranger hi venen a viure per començar un nou projecte de vida. El PSC és el partit que reflecteix millor aquesta societat progressista.

Tornaíeu a facilitar un govern d'esquerres com fa quatre anys?

Veient l'evolució d'aquests anys, no. El 2015 vam creure que davant la majoria absoluta de partits d'esquerres que hi havia al ple, el que Salt demanava era un bloc d'esquerres i vam apostar per investir Jordi Viñas. El que hem vist, però, és que a Canviem Salt i a nosaltres ens han deixat fora d'un govern que s'ha centrat en polítiques nacionals. Hem vist una esquerra molt lligada a la CUP, que ha frenat molts dels projectes que s'incloïen en el pacte de govern que vam fer. Ara, la falta de confiança, fa difícil que pactem.

S'han iniciat els tràmits per requalificar uns terrenys per a un equipament educatiu. El quart institut està més a prop?

Ho veig difícil. El quart institut és necessari ja i un procés com el que ha iniciat l'Ajuntament allargarà la seva construcció. Aquesta és una de les dinàmiques d'aquest govern. Fa quatre anys ja portàvem en el nostre programa aquest institut. Durant aquest temps no s'ha treballat en aquest sentit. Potser el tindrem, però ja anem tard.

Ha augmentat la inseguretat?

La sensació de molts veïns és que Salt està en una situació pitjor. Això és un problema que està passant a tota la província i rau en la desigualtat i la pobresa. La plantilla de la Policia Local s'ha reduït i no s'han cobert aquestes baixes. Ara que s'acosten les eleccions sembla que volen fer alguna cosa. Pel tipus de societat que hi ha a Salt, hi hauria d'haver més policies, un increment factible econòmicament. La inseguretat també es nota a les comunitats de veïns amb les ocupacions il·legals. S'ha de donar més suport a les comunitats perquè el primer lloc on la gent s'ha de sentir segura és a casa seva.

Arribarà l'Ikea?

De moment, no. Perquè la tramitació legal que això ho pot fer possible encara no està acabada. Un motor com pot ser Ikea, pel desenvolupament comercial de Salt, no el podem deixar perdre. Nosaltres, el més ràpid possible, volem posar totes les facilitats urbanístiques perquè això pugui ser una realitat. Salt s'hauria de convertir en el centre comercial de la província.

Parlant d'economia, Salt ha sortit del pla de sanejament.

La gestió econòmica no és un element que el govern d'Esquerra en pugui treure pit. Faltaria més que no haguessin reduït el deute perquè això ja estava previst pel final de mandat. En tres anys han incomplert dos elements d'estabilitat financera (el romanament de tresoreria i la regla de despesa).