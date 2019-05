Cs de Vilafant vol una biblioteca municipal abans de l'any 2023

L'alcaldable de Ciutadans per Vilafant, Rebeca López, veu «imprescindible» que el municipi disposi d'una biblioteca municipal abans de 2023. De fet, la cap de llista ha anunciat que això «serà un cavall de batalla durant el pròxim mandat», perquè es tracta d'un equipament «vital» per a la ciutadania «i des de Ciutadans sempre apostarem per la cultura en el nostre municipi».

La candidata taronja ha explicat que la biblioteca municipal haurà de disposar com a mínim de 787 m2, un fons de 13.808 llibres, un horari d'obertura de 30 hores setmanals, un bibliotecari i tres tècnics auxiliars. «Aquest és el model estàndard del mapa de lectura pública i no volem res per sota d'això», ha indicat.

Per a López, la biblioteca hauria de situar-se en una zona «pròxima a l'institut de Vilafant perquè permetria que els joves disposessin també d'un nou punt de trobada i formació».