«El desenvolupament del sector sud fins ara era fum. Ara és real»

Tot i no ser la llista més votada, Jordi Viñas (ERC) va convertir-se en alcalde amb el suport dels grups d'esquerres que van voler desbancar Jaume Torramadé (CiU). Ha governat amb IpS-CUP. Aspira a repetir, guanyant.

Ha governat en minoria. Com ho valora?

Tot i tenir dos exalcaldes a l'oposició, crec que hem tingut un mandat tranquil buscant el consens amb tots els grups, creant un clima de cordialitat i pacificant el plenari i sent capaços de generar majories per tirar endavant el pla de govern i d'aprovar quatre pressupostos.

Pressupostos amb diferents socis...

La capacitat per arribar a acords és una virtud.

Alguna espina clavada?

En àmbit cultural, en la gestió i el funcionament del Canal. Les administracions no hem estat prou àgils ni ràpides per desencallar-ho.

I el sector sud?

No!

No hi ha anat ningú...

Com a administració hem anat el màxim de ràpids que es podia i hem fet tots els passos possibles perquè esdevingui un sector de creixement comercial, industrial i un clúster sociosanitari. Mai ningú havia arribat tan lluny. Havíem de posar les regles del joc en ordre. Ara estem en condicions urbanístiques perquè passi. Fins ara era fum. Ara és real. Hi ha uns terrenys privats i uns interessos privats de venir al sector. Quan es posin d'acord, s'engegarà. Fins ara i quan algú deia que podia venir no sé qui, si es traslladava al plànol, no hi podia anar. Hem fet possible que ara sí.

Parlàvem d'equipaments comercials però també sanitaris.

Quan es desenvolupa un sector hi ha un aprofitament de terreny que passa a ser municipal i l'Ajuntament pot decidir a què ho vol destinar. Si hi ha un interès del Departament de Salut, el cedirem i direm: aquí el teniu.

Què li poden aportar d'experiència els anys de mandat?

Hem establert unes bases de gestió econòmica i de reducció del deute que ha de permetre tirar endavant molts projectes. Fortalesa per als reptes de futur.

Hi ha diners?

Hem passat d'un deute del 106 al 39%. Hem ingressat molt per poder pagar. Fa vuit anys el deute estava al 108 i van acabar al 106%. No van generar ingressos. Nosaltres els dos darrers anys hem pogut fer inversions. Millores urbanístiques, inversions en places i en carrers.

Ingressos collant els veïns amb aparcaments de pagament...

Zones blaves només n'hem posat més a tocar de l'Espai Gironès, que és una zona comercial i cal rotació. Les verdes són per protegir els veïns. Ara no han de fer deu voltes per poder aparcar a prop.

I un radar rotatiu i una càmera en un semàfor...

Si ets una ciutat que genera serveis, qui fa ús d'aquests serveis ha de permetre generar ingressos. I una forma és amb un radar. Però també és per seguretat i mobilitat. Hi ha excessos de velocitat. I no castiguem la nostra població. Crec que un 85% de multes són de gent de fora de Salt. I com deia generem inversions per als veïns.

Quines seran?

Elaborarem un pla d'inversions: carrers, places, voreres, parcs infantils, enllumenat, asfaltatges, senyalització vial... on els governs anteriors van deixar d'invertir.

Alguna gran inversió?

Acabarem de tancar la compra de la biblioteca Massagran que serà un equipament municipal potent. A més, podrem construir-hi a sobre. I anirem a buscar recursos per seguir construint a la factoria cultural Coma Cros. És el pulmó cultural i l'hem d'acabar de potenciar.

Hi ha molts barracons. S'està pressionant prou?

La situació econòmica general no ha ajudat al fet que el Departament fes construccions noves però la necessitat d'espais educatius ha obligat a posar barracons. Ara es tracta que tot això provisional es comenci a convertir en obra. El Gegant del Rec i l'institut Salvador Sunyer ja veuen la llum i hem generat un espai perquè el Departament hi faci un quart institut que espongi el nombre d'alumnes per centre.

Del premiat projecte de Passadissos nets, passadissos segurs a un augment de pisos ocupats. Preocupa?

Sí, però no està lligat al projecte de passadissos nets, passadissos segurs, que està donant molts bons resultats. Les ocupacions sí que preocupen.

Què s'hi pot fer?

Calen actuacions a tres nivells. Un és judicial. No pot ser que en algunes ocupacions, que se sap que són de caire delictiu, la policia no tingui marge de maniobra per actuar. A més, donem eines a les comunitats, com ajudes per tancar comptadors i que es posin càmeres de seguretat, perquè on hi ha pisos ocupats hi hagi la millor convivència possible, evitant punxades. I en àmbit nacional, cal tenir en compte que hi ha molts pisos buits en mans dels bancs i no hi ha ningú que doni eines a l'Ajuntament perquè passin a les administracions per posar-los a lloguer. Ens estalviaríem ocupacions. Moltes ho són per necesitat.

Partidari d'un pacte d'esquerres, independentista, els dos??

Em presento per guanyar amb majoria suficient i gestionar el nostre programa municipal.

I si necessita algú més?

No sé què voldran fer els altres.

Tot és possible?

Ens presentem per treure el millor resultat i no dependre de ningú.