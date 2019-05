Guanyem Girona va celebrar dijous un acte sobre habitatge a Sant Narcís, on van explicar que volen potenciar tant l'habitatge social com l'habitatge assequible. La candidata Cristina Andreu va indicar que el problema d'accés a l'habitatge no es pot deslligar de factors com un mercat laboral molt precari o la manca d'oportunitats formatives en alguns sectors socials.