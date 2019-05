«Si pensés que he d'anar a l'oposició, em quedaria a casa»

El 26 de maig, Miquel Noguer (1963) s'enfrontarà a la seva quarta nit electoral a Banyoles. El seu bagatge municipal, però, arrenca bastant abans, el 1987, quan es va presentar per primera vegada al seu poble natal, Mieres. Més de mitja vida en la política municipal.

pili turon girona

n El repte de JxCAT a Banyoles és mantenir la majoria absoluta. El seu candidat detalla, amb èmfasi, les raons per les quals volen seguir governant el Consistori, entre elles acabar dues promeses electorals del 2015: aprovar definitivament el planejament urbanístic i construir la biblioteca municipal.

Fa quatre anys em va dir que duia el programa a la cartera i que hi anava marcant els punts complerts. Encara ho fa?

[Obre la cartera de mà, el busca i el desplega] Sempre el porto a sobre, és un recordatori. El programa és una expressió de voluntats i, al llarg d'una legislatura, et pots perdre en mil coses. De tant en tant, faig l'exercici de repassar-lo.

Els grans temes pendents són l'aprovació definitiva del POUM i la construcció de la biblioteca?

Portàvem tres grans eixos: el POUM, que l'hem aprovat inicialment i estem a punt d'enviar a Urbanisme; l'oferta de secundària, amb l'ampliació de l'institut que ja es licita; i la biblioteca. El primordial és que a Banyoles tenim el servei, però tots estem d'acord que hem de fer una biblioteca nova i que en els pressupostos de la Generalitat dels últims anys no hi ha hagut diners per a biblioteques.

Així, l'ha aturat el pressupost?

També la ubicació, tot i que ara ja estem en via de la solució definitiva. Buscar un espai d'aquestes característiques costa, i més quan s'està fent un POUM. Haurem de fer el projecte, però es començarà a desencallar per al 2020, si les finances de la Generalitat són millors i crec que ho seran.

Faci autocrítica i digui què l'ha insatisfet d'aquest mandat?

M'hauria agradat fer el POUM abans, però hem fet una bona feina i la qüestió és que surti bé. Sóc autocrític i molt exigent en cada moment. Ara, estic convençut que tot el que he fet ha estat bé.

I el que l'ha satisfet més?

El treball diari, el fet de ser-hi, quan poses en servei una cosa... Per exemple, haver arranjat l'espai dels desmais a l'Estany, que estava molt degradat però com aquest, molts. Procuro estar molt en contacte amb la gent i això em satisfà.

En essència, què distingeix la llista de Miquel Noguer i de Junts per Catalunya a Banyoles?

Fa 12 anys que som al govern a la ciutat i tenim un model que seguim, que sempre és el de fer les coses amb ordre i rigor econòmic. L'hem imposat des del primer dia i quan hi ha rigor econòmic, tota la resta funciona bé. El nostre model es basa en no penalitzar econòmicament a la gent. Si volen que això continuï així, ens han de votar, si no hauran d'explorar les altres opcions. Mai ens compararé amb els altres, ni diré que no els votin.

Si torna a governar, quines prioritats té a partir del dia 27?

Les prioritats són continuar el model. Hi ha moltes coses a fer. Necessitem guanyar perquè hem d'acabar el POUM. Sobre la biblioteca, crec que abans de les eleccions serem capaços d'anunciar que hi ha ubicació. I evidentment, hi ha un nou programa de govern que començarem i que desvetllarem en el programa electoral. Però si revalidem els resultats, el que farem és continuar governant. La dinamització de l'àrea del mercat i de l'economia de la ciutat, el tema cultural, haurem de desenvolupar el patrimoni nou... Tenim feina per quatre anys més, i per més! Tenim una Copa del Món de triatló al setembre i això s'haurà de preparar. A l'últim ple vam aprovar 1,2 milions d'inversions financerament sostenibles i això ha d'estar adjudicat abans del 31 de desembre, per tant, s'ha de córrer. Treballarem fins a l'últim dia, fins a la presa de possessió i si ens toca continuar, la velocitat de creuer ja no pararà.

Des del primer moment, ha deixat clar que l'objectiu és revalidar la majoria absoluta. Contempla que no sigui així?

Sí, quan et presentes a les eleccions has de contemplar-ho tot.

Els acords puntuals d'aquest mandat amb ERC poden aplanar el camí cap a un pacte amb ells?

Sempre hem parlat i parlarem amb tothom, conscients que amb algú és difícil entendre's i amb altres, més fàcil. Fins i tot som conscients que quan fa molts anys que ets al govern, i amb majoria absoluta, algú pot tenir la temptació de dir que aquests no governin. Però si pensés que he d'anar a l'oposició, em quedaria a casa, i més després de 32 anys al món local. Estic aquí perquè tinc il·lusió i ganes.

Des del juliol, ha afegit la presidència de la Diputació a l'alcaldia. Se n'ha ressentit?

No, i no ho ha fet, bàsicament, posant-hi més hores. De vegades vaig i vinc de Girona a Banyoles tres vegades al dia. I sempre passo per l'Ajuntament a les 10, a les 11, a les 12 de la nit, i la Policia Local n'és testimoni perquè jo no en tinc clau. Hi vaig els dissabtes i els diumenges, quan cal. Se m'encomana la feina de presidir l'Ajuntament dels ajuntaments i, de fet, he estat vicepresident durant vuit anys. La Diputació mai havia tingut un president del Pla de l'Estany, un fet que crec que la gent de Banyoles ha valorat positivament.

Les ganes són de mantenir els dos càrrecs?

No, no, no, les ganes són de ser alcalde de Banyoles, l'altre ve tot després. Li recordo que sóc president de la Diputació amb 26 vots a favor i només un en contra.

Vostè ho ha dit abans: fa 32 anys que és a la política municipal, 12 a Banyoles. En l'àmbit personal, s'ha fixat un límit temporal?

No, perquè si ho fas, normalment t'equivoques. Però no ens enganyem, vas posant anys i pot passar que hi hagi un moment que la gent s'atipi de veure't. Ara l'objectiu són 4 anys. Llavors en tindré al voltant de 60 i ho haurem de tornar a valorar, com estan les circumstàncies, la ciutat, el país... El que no faré mai és no ser honest amb la gent. Si un dia estic cansat i no em trobo amb ganes de continuar, no continuaré per cap altre concepte. El que no faré és quedar-me per guanyar-me un sou. Fins avui, mai m'han pogut dir gandul i espero marxar de la política sense que mai ningú m'ho hagi pogut dir.