Catorze candidatures de Girona, Salt i Sarrià es comprometen a fer efectiva la municipalització de l'aigua el 2020

Catorze candidatures de Girona, Salt i Sarrià de Ter s'ha compromès a què la municipalització de l'aigua sigui un fet al 2020, any en què acaba l'actual concessió a Agissa. El manifest, impulsat per la plataforma Aigua És Vida, també recull la voluntat de les diferents llistes de ser "transparents" amb la ciutadania i d'impulsar una nova cultura que preservi "els ecosistemes aquàtics de les conques que abasteixen i donen vida al territori". El document l'han signat les llistes que es presenten al 26-M per JxCat, ERC, el PSC, Guanyem Girona, Independents per Salt, Poble Actiu Sarrià de Ter, Canviem Salt i Girona-En Comú Podem. El portaveu de la plataforma, Pau Masramon, assegura que "és molt positiu" haver tancat el compromís –que marca, sobretot, línies generals- perquè "formalitza" allò que l'entitat ha demanat d'ençà que va crear-se ara fa dotze anys.