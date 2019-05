«L'equip de govern ha funcionat a cop d'anunci a les xarxes socials»

Miguel García encapçala la llista de Lloret en Comú, després d'haver estat el número 2 d'ICV a les municipals de 2015. Durant aquest mandat ha estat regidor a l'oposició.

Com ha viscut aquest mandat?

Han estat quatre anys en què no hem tingut un projecte de ciutat. Hi ha hagut un equip de govern que funcionava a cop d'anunci en les xarxes socials. I és clar, ara ens trobem que durant aquests dos últims mesos han començat a fer obres que tenien endarrerides.

Com quines?

No són obres de calat, sinó que es tracta d'arreglar voreres, pintar carreteres, arreglar alguna zona que estava malament... obres petites.

Quines han de ser les prioritats per al proper mandat?

Cal un equip de govern que governi per a les persones que vivim aquí els 365 dies de l'any, sense oblidar que el turisme és la nostra indústria i font de riquesa. Però s'han d'aplicar mesures socials i mirant pel bé dels treballadors.

Quines mesures socials calen?

Tenint en compte que Lloret és el municipi amb la renda per càpita més baixa de Catalunya, s'han de començar a aplicar una sèrie de mesures socials i polítiques per intentar desestacionalitzar les temporades, que cada vegada són més curtes, els treballadors treballen cada vegada menys i llavors viuen dels subsidis de l'atur.

El problema és la precarietat laboral dels treballadors?

Exactament. Per a nosaltres, el turisme de qualitat és igual a la feina de qualitat.

Què pensen de l'autopista?

Hi estem totalment en contra. Una manera de desestacionalitzar el turisme és el turisme de natura i cultural. El turisme que mira al mar està molt bé durant una època de l'any, però hem d'apostar pel turisme que mira a la muntanya: rutes BTT, nordic walk, senderisme... i aprofitar els paratges naturals per atraure aquest tipus de turisme, sobretot en temporada baixa.

Com s'ha de resoldre la qüestió de l'educació?

En teoria s'havia de fer un institut-escola, tal com va anunciar l'alcalde a bombo i plateret, i al final només es farà un institut, però no l'escola. En això, Blanes ens porta anys d'avantatge. A Lloret fan falta dues o tres escoles, com a mínim, i cedirem terrenys de l'Ajuntament a la Generalitat per poder fer aquests centres educatius.

Quins equipaments més falten?

El que ens fa urgentment falta és un asil i un centre de dia municipal. És la pedra angular del nostre projecte.

Com és que es presenten amb una llista diferent a la de Podem?

No va ser possible una entesa. Ells van decidir anar sols i és molt respectable. Però la nostra candidatura és d'unitat de les esquerres a Lloret. Hi ha gent d'Iniciativa, d'Esquerra Unida, dels comuns, de Podem i gent independent.

I amb qui estarien disposats a pactar?

Avançar-nos al que pot passar després de les eleccions és molt demanar, però està clar que nosaltres sempre pactarem a partir d'un programa. Pactar per pactar, no ho farem. Pactarem per transformar.