La Fiscalia investiga l'alcalde de Das per empadronaments irregulars en període electoral

La Fiscalia de Girona investiga una denúncia per un presumpte delicte electoral i un altre de prevaricació contra l'alcalde de Das, Enric Laguarda (ERC). El ministeri públic actua després que dos regidors del municipi de la Cerdanya -Pere Arderiu i Lluís Mas- detectessin, després de les eleccions generals del 28 d'abril, diverses irregularitats. Segons una denúncia a la Junta Electoral, el padró del municipi ha augmentat de forma notable en els últims mesos de forma irregular al mateix temps que alguns veïns han vist com els donaven de baixa i no van poder votar en les últimes generals.

Al darrere d'aquestes presumptes irregularitats, els dos regidors hi veuen la mà de l'alcalde, que relacionen amb l'empadronament irregular de 4 persones al seu domicili i d'una altra família a l'edifici on hi ha l'Ajuntament. Segons la denúncia, sospiten que aquests empadronaments, coincidents amb el període electoral, s'haurien fet a canvi de forfets gratuïts per esquiar a l'estació de Masella.



Irregularitats en el sorteig

Segons la denúncia presentada a la Junta Electoral de Zona (JEZ), en el primer sorteig que es va dur a terme el 29 d'abril per designar els components de les meses electorals dels pròxims comicis municipals no s'havia generat el fitxer a l'aplicació que fa aquesta tria. Per això, l'oposició va instar a repetir-lo en aquell moment i, aquesta segona vegada, es va realitzar sense incidències. Tot i això, quan es va dir el nom d'una de les components, segons l'escrit presentat a la JEZ, es va preguntar qui era aquesta persona i si estava empadronada al poble. El motiu és que se sospita que no hi resideix, tot i que treballa al bar municipal, i que també hi poden haver altres casos similars.

Davant la discrepància sobre el procediment per efectuar el sorteig de la composició dels membres de les meses electorals, la JEZ ha determinat que aquest s'ha de tornar a fer aquest dijous a les cinc de la tarda, segons ha explicat Mas. A més, els dos regidors del PDeCAT de Das han demanat la convocatòria d'un ple extraordinari per tal que l'alcalde doni explicacions sobre les actuacions que s'han dut a terme en aquest mandat en relació amb el padró. També volen accedir al llistat de persones del municipi que disposen del forfet de l'estació d'esquí de Masella, per comprovar si s'ha incrementat el cens per poder obtenir-lo.