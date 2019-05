«Lloret es mereix una altra manera d'enfocar la política i la societat»

Francisco Pastor, primer secretari de l'agrupació del PSC a Lloret de Mar des de l'any 2012, és el nou candidat a l'alcaldia, prenent el relleu d'Antonio Lorente.

Com ha funcionat el pacte de govern amb CiU i ERC?

El fet d'entrar el valoro positivament, perquè és tenint un espai a les institucions que pots influir i canviar la societat. I també valoro positivament l'encaix amb les dues forces polítiques amb qui hem governat. Hem tingut uns anys de pau, contràriament al clima que hi ha a tot el país per l'eix nacional. Ens hem pogut aïllar una mica d'aquest ambient i centrar-nos en la política municipal. Per sobre de qualsevol cosa hi ha hagut la governabilitat del poble.

Què ha aportat, el PSC, al govern?

L'Antonio Lorente va fer un nou contracte del transport públic que va ser tot un èxit. Ara tenim un transport públic metropolità amb més qualitat i freqüències, molt ben valorat per tothom. En Cristian ha aconseguit que tinguem una oficina d'habitatge de la Generalitat gestionada per Lloret. I l'Eduardo ha aconseguit que s'agilitzessin les demandes dels centres educatius.

Quin projecte presenten?

Tenim un projecte de canvi. Lloret es mereix una altra manera d'enfocar tant la política com la societat, amb il·lusió i ambició. I la primera premissa és que Lloret ha de ser Lloret de tots. Lloret no és només el centre, sinó que són els barris, urbanitzacions... i hem de fer cadascun sigui un nucli per si mateix, potenciant el comerç i l'activitat. Però tenim una altra lectura: les persones. Per això, proposem un dinamitzador d'entitats, perquè es pugui treure el màxim profit de tota l'activitat social i associativa que hi ha a Lloret.

Lloret és una de les ciutats catalanes amb la renda per càpita més baixa. Què s'hi pot fer?

Primer, tenir clar el projecte de futur. No podem governar de legislatura en legislatura, hem de fer un pla estratègic a llarg plaç tenint clar quin Lloret volem el 2030 o el 2050. Marcant bé el rumb i tirant decidits cap allà, tot s'ordena una mica.

Com ha de ser el model turístic?

És evident que el turisme és el motor econòmic del poble i no podem renunciar-hi, tot i que hauríem de buscar fórmules per potenciar altres activitats econòmiques. Però no podem renunciar al turisme, que ha de ser el màxim de beneficiós per als habitants de Lloret. No podem valorar l'èxit d'una temporada en base al percentatge d'ocupació, sinó que hem de veure quin retorn té en la societat: que tots els establiments turístics tinguin treballadors en bones condicions i que, per tant, la qualitat d'aquell treball sigui correcta i la gent pugui guanyar un sou digne i conciliar amb la seva vida privada.

En l'àmbit d'equipaments, què és el més urgent?

El mercat municipal. A causa d'una mala gestió d'antics equips de govern, tenim uns paradistes que estan fora de llei. Per tant, s'ha de solucionar. També cal potenciar l'esport i la cultura: per exemple, volem fer tancaments a pistes esportives perquè puguin tenir més hores d'ús. En l'àmbit cultural volem fer l'escola de música, acostar el teatre a les escoles, i de cara al futur seria una molt bona opció el cobriment de la riera, de manera que la gent pugui disfrutar de l'espai per fer-hi activitats.

Què opina del projecte de l'autopista?

Som realistes: l'autopista ja ha començat les obres, per tant, ja hi és, i el que cal és ser propositius, i n'hem de treure el màxim de profit.

I en matèria d'educació?

Tenim una situació molt complicada. Als centres hi ha unes ràtios molt altes, i això fa que estiguin molt massificats. La proposta de la Generalitat és construir un institut, però tenim un problema a primària. Per tant, nosaltres volem que sigui un institut-escola.

Estarien disposats a repetir el pacte d'aquest mandat?

El que està per sobre de tot és la governabilitat del poble. No ens posem línies vermelles ideològiques, sinó que posarem sobre la taula propostes programàtiques.

El PSC va guanyar les generals a Lloret. Això els dona impuls?

Sí. I això ens posa més responsabilitat: volem que aquesta gent que simpatitza amb el socialisme pugui confiar en nosaltres a escala local.