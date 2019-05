Junts per Calonge i Sant Antoni organitza una marató d'Instagram

Junts per Calonge i Sant Antoni realitza aquest cap de setmana una marató de 48 hores amb els aficionats a la fotografia i d'Instagram per difondre les millors imatges d'indrets i racons de la població. L'acció «vol reivindicar l'orgull de poble i pertinença al municipi». Les persones que facin la millor fotografia de Calonge i la millor fotografia de Sant Antoni, rebran un obsequi de dues tasses realitzades per a l'ocasió. La marató coincideix amb l'exposició floral de Calonge i Sant Antoni.