Ayuso, protagonista al centre de Girona

«Guapa». «Presidenta». «Torna a Girona quan vulguis». Aquestes han sigut les paraules que més s'han repetit avui al centre de Girona durant l’acte de campanya del PP. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Ayuso, ha centrat totes les mirades i s'ha convertit en la protagonista absoluta de l’atenció als mitjans realitzada per part seva i pel cap de llista popular per Girona, Jaume Veray.

Ayuso ha aprofitat l’acte per demanar el vot pel PP «per les noves generacions i per totes aquestes generacions de catalans i espanyols que han lluitat a Catalunya per aixecar aquesta terra que era tan pròspera i oberta, i que ara mateix està sumida en la divisió i en la decadència, la qual ens neguem que continuï creixent». La presidenta madrilenya ha assegurat que «simplement hem de conviure, escoltar-nos i defensar-ho lliurement». Fidel al discurs que la va fer guanyar les eleccions madrilenyes, ha destacat que el seu desig pel 12-M: «El que demano, sobretot, és llibertat i que ho fem per tots els que som aquí».

Per la seva banda, Jaume Veray ha tornat a demanar que «totes aquelles que no voten el PP facin una reflexió», ja que segons el candidat popular «votar el PSC és donar-li un vot a Puigdemont» i «votar per ERC, JuntsCUP o Aliança Catalana és votar pels mateixos de sempre». A més, Veray ha remarcat que «per aconseguir que l’independentisme passi a l’oposició necessitem un PP fort i decisiu».

Els dirigents del Partit Popular espanyol, a diferència d’anteriors convocatòries electorals, s’ha bolcat en la campanya catalana, també a les comarques gironines. A banda d’Ayuso, fa uns dies va passar per Girona i Figueres Alberto Núñez Feijóo, i també han visitat la província durant la campanya el president andalús, Juanma Moreno, i el de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. Tanmateix, l'alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, ha visitat el mercat de Can Gibert avui amv Veray.

Un dels fets més destacables de la visita d’Isabel Ayuso ha sigut la passejada que ha realitzat, acompanyada de Veray i el seu equip, des de la Plaça Catalunya fins a la Plaça de la Independència; tot passant pel Pont de Pedra i el carrer de Santa Clara.

Sense cap incident ni comentari fora de lloc per part dels gironins que passejaven també pels carrers del centre de la ciutat - que han gaudit d’una assolellada tarda de primavera- Ayuso ha pogut admirar les precioses vistes del Pont de Pedra i ha anat saludant i aturant-se molt amablement amb tothom que la reconeixia i li demanava una fotografia. La madrilenya ha conservat el somriure durant tot el trajecte, un camí que a molt trigar es pot dur a terme en no més de cinc minuts i que s'ha fet en més de mitja hora. Finalment, Ayuso, que passarà la nit a Girona i demà es reunirà amb empresaris turístics i de la restauració, s'ha acomiadat de Veray i de la gent que la va seguir durant tot el camí, assegurant que «tornarà a Girona».