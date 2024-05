Generalitat i Ajuntaments de Salt, Girona i Vilablareix segellen l'acord per als nous accessos al Campus de Salut

Generalitat i Ajuntaments de Salt, Girona i Vilablareix han segellat l'acord per als nous accessos al Campus de Salut. El conveni per a l'enllaç de la C-65, l'antiga N-II i l'entroncament amb l'AP-7 preveu una inversió de 15 milions d'euros, 12,5 aportat per la Generalitat. L'acord, rubricat per la consellera de Territori, Ester Capella, i els alcaldes Jordi Viñas, Lluc Salellas i Maite Tixis, engloba els canvis de mobilitat per a la connexió viària al futur Trueta. En virtut del conveni, la Generalitat redactarà el projecte de les obres de supressió de la rotonda actual i la construcció d'una de nova a diferent nivell. Capella ha exposat que el compromís del Govern és total per accelerar al màxim un projecte que transformarà l'àrea urbana.

El Departament de Territori i els ajuntaments de Girona, Salt i Vilablareix han signat aquest dijous el conveni que permetrà tirar endavant les obres per connectar la C-65 amb els nous sectors urbanístics que es preveuen desenvolupar als terrenys ubicats entre Salt i Vilablareix. Aquí, hi haurà zones residencials i d'activitat econòmica però el projecte llargament reclamat i que suposarà una transformació per a l'àrea urbana és el futur Campus de Salut de la regió sanitària de Girona, que pivotarà al voltant de la construcció del nou hospital Trueta.

Amb aquest acord, la Generalitat passa a assumir els dos trams de la C-65 on s'han de fer les actuacions, que fins ara eren titularitat dels Ajuntaments de Salt i Girona i que ja van aprovar-ne la cessió als plens municipals. El pressupost de les obres ascendeix a 15,25 milions. El conveni especifica que la Generalitat aportarà 12.500.000 MEUR. Segons informa Territori, la resta la finançaran els ajuntaments de Salt i Vilablareix amb càrrec als desenvolupaments urbanístics. La Generalitat preveu aportar la seva part a partir del conveni que té pendent de subscriure amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per a l'execució d'actuacions de millora de la connectivitat de l'AP-2 i l'AP-7.

Els tres ajuntaments hauran d'aportar de manera gratuïta i lliure de càrregues els terrenys necessaris per a fer les obres. Territori, per la seva banda, redactarà el projecte, licitarà les obres i les adjudicarà. La redacció del projecte haurà de començar, segons marca el conveni, el termini màxim de sis mesos. La consellera ha afirmat que, tot i estar en funcions, el compromís del Govern amb aquest projecte és total perquè marca el futur de l'àrea urbana.

L'actuació preveu una nova rotonda que se situarà per sota la C-65, és a dir, en un nivell inferior a la via, amb els respectius ramals d'enllaç i carrils d'accés. Estarà ubicada a la intersecció amb el perllongament del carrer Francesc Macià. Disposarà d'un nou tram a la calçada lateral que conduirà fins a l'avinguda del Marquès de Camps, a Salt.

El projecte, tal com ja es va anunciar, suposarà eliminar la rotonda actual, que està situada a la intersecció amb l'avinguda del Marqués de Camps i on habitualment ja hi ha episodis de congestió i cues pel trànsit que accedeix a Salt i Vilablareix. Així, la nova connexió donarà servei al trànsit que circula cap aquests municipis i també al que generarà el desenvolupament urbanístic i facilitarà l'entroncament amb l'AP-7.

Els treballs també preveuen l'adequació i millora dels accessos a la C-65 des de Girona, concretament des de la carretera de Santa Coloma de Farners GI-533 i des del carrer Torre Vedruna, a més de la formació d'una cruïlla amb semàfors entre els carrers de Santa Coloma, de la Gerundense i Sarrià de Ter.

Augment de trànsit

El conveni l'ha signat a la delegació del Govern a Girona. La consellera de Territori, Ester Capella, ha remarcat que l'acord engloba la connexió per carretera de la C-65 amb l'AP-7 i l'antiga N-II, un total de tres quilòmetres on la Generalitat "assumeix la responsabilitat" de donar servei a les necessitats del territori, també les futures. En aquest sentit, ha remarcat que el Campus de Salut i el desenvolupament del sector fa preveure que hi haurà un increment de la mobilitat a la zona i que cal fer aquestes obres per adequar els accessos.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assenyalat que la signatura de l'acord és una "pota imprescindible" en el desenvolupament del Campus de Salut: "Que la Generalitat pugui començar a redactar el projecte relacionat amb la mobilitat al voltant del nou Trueta és cabdal per quan pugui ser una realitat". Així, Salellas ha exposat que el Campus de Salut és el projecte més important de l'àrea urbana dels pròxims anys i que aquest conveni garanteix que tot estigui a punt perquè es pugui executar "tan aviat com sigui possible".

Aquests treballs tindran una incidència sobretot a Salt, que transformarà un dels accessos al municipi i és a la població on s'ubica la majoria de la superfície de l'equipament de l'àmbit de la salut. El seu alcalde, Jordi Viñas, ha remarcat que els ajuntaments difícilment haurien pogut assumir la inversió per a la connexió viària i ha agraït la "fermesa" de la Generalitat a l'hora de finançar les obres i mostrar així el compromís amb el projecte. També ha exposat que el conveni és fruit d'anys de feina coordinada entre les administracions implicades: "És un pas més, un pas importantíssim perquè els costos del sector es redueixin amb l'aportació de la Generalitat".

L'alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, s'ha sumat a l'enhorabona per poder donar llum verda a la nova connexió de la C-65 per comptar amb una "nova infraestructura" que faciliti l'accés a "aquest nou Trueta tan esperat".