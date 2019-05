Ponsatí i Comín visiten per sorpresa la Biennal de Venècia

Antoni Comín i Clara Ponsatí, números dos i tres de la candidatura de JxCat a les eleccions europees, van aparèixer ahir per sorpresa a Venècia, per visitar la Biennal d'Art, durant el segon dia de la campanya electoral del 26-M. Comín i Ponsatí, que van ser consellers del Govern de l'1-O, que van fugir després de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre del 2017 i que ara formen part de la candidatura de Carles Puigdemont, estaven acompanyats per altres representants de la formació JxCat, com els diputats Laura Borràs i Francesc de Dalmases.

Després que la comitiva de JxCat visités el pavelló català en la Biennal d'Art de Venècia, Comín va afirmar que el conflicte català deriva del fet que Espanya «no ha entès» que l'«essència del projecte europeu» és el respecte a la diversitat cultural. «En aquest sentit, Espanya encara no és europea», no ho és «en la seva ànima profunda», perquè «no ha entès encara que l'essència del projecte europeu és el respecte a la diversitat cultural, i el conflicte polític de Catalunya també ve d'això», va insistir Comín. Per a Comín, la visita a Itàlia és «una prova més de la internacionalització de la causa catalana a tots els racons d'Europa».

Així mateix, Comín va fer una crida als ciutadans perquè els votin a les eleccions europees, tot prometent que si surten escollits explicaran a Europa que Catalunya és «una de les millors representants de la seva autèntica ànima».

De la seva banda,Clara Ponsatí va voler emfatitzar que els tres primers candidats de la candidatura JxCat a les europees -Puigdemont, Comín i ella mateixa- poden circular «amb tota llibertat» per Europa, menys per Espanya.