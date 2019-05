Batet troba «intolerable» la «pinça d'ERC i Cs» per no nomenar Iceta senador

La ministra de Política Territorial en funcions, Meritxell Batet, va denunciar ahir en un acte a Barcelona amb Jaume Collboni que hi hagi partits que posin en dubte Miquel Iceta perquè sigui nomenat senador pel Parlament. Concretament, Batet es va referir a ERC, que no ha garantit el suport, i a Ciutadans, que no ha descartat votar-lo.

«Ens diuen que no hi donaran suport, que trencaran la lleialtat institucional», va assegurar, i va carregar contra els dos partits per «viure del conflicte còmodament» i posicionar-se en contra «davant de qui proposa solucions». «Ho trobo absolutament intolerable», va comentar. «És la mateixa pinça de sempre», va dir Batet, que va criticar que ERC i Cs «només entenen el llenguatge del xantatge i el mercadeig».

Batet va acusar ERC i Cs «d'utilitzar de manera partidista» les institucions. «Quan es fa un ús partidista, s'està fent mal a la democràcia», va argumentar Batet, que va assegurar que ara mateix està passant al Parlament de Catalunya amb la designació d'Iceta com a senador sobre la taula, que «seria indiscutiblement bo per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya».

Segons Batet, aquest seria el primer cop que una proposta d'aquestes característiques no compta amb el vistiplau de la resta de forces polítiques. En aquest sentit, va recordar que, després de l'1-O i l'aplicació del 155, els diputats republicans i els de la formació taronja «van votar-se mútuament els senadors designats pels seus grups parlamentaris» i va queixar-se que ara «posin en dubte la designació d'Iceta». La ministra en funcions va tenir un record per Rubalcaba, mort divendres, a qui va descriure com «un home brillant» i «eficaç en les negociacions». En aquest sentit, en va destacar la «capacitat de pacte i de parlar amb els adversaris polítics» i va afegir que és una concepció de la política «que fa molta falta».