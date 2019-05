Ciutadans es compromet a recuperar el nom de la plaça Constitució

L'alcaldable de Ciutadans (Cs) a la ciutat de Girona, Daniel Pamplona, va assegurar ahir que «ens comprometem a recuperar el nom de la plaça Constitució i ho farem en els primers cent dies de govern». Pamplona considera que la plaça Constitució «és un lloc significatiu i ens ha de representar a tots els gironins», i va manifestar que la Carta Magna «precisament va significar el canvi d'un sistema polític que ens va dotar de més drets i llibertats a tots».

Pamplona va qüestionar que durant els darrers anys «hem vist que s'ha governat d'esquenes a una gran part de la societat gironina».

Per aquesta raó s'ha compromès «a governar per tots, pensin com pensin, i recuperar la concòrdia i la neutralitat institucional».