Veray proposa millorar l'accessibilitat amb l'eliminació de barreres urbanes

La candidata del PP a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, va aprofitar el tercer dia de campanya electoral per explicar públicament els seus compromisos «a favor de l'accessibilitat i la integració de les persones amb discapacitat». En aquest sentit, Veray va dir que «Girona necessita un govern municipal sensible a les necessitats de les persones amb discapacitat i que treballi per l'accessibilitat de la ciutat».

Per Veray «fer de Girona una ciutat accessible no és una opció, és una obligació», i en aquest sentit va afegir que «per aconseguir una Girona més justa i igualitària, des del govern municipal cal destinar més recursos a l'eliminació de barreres arquitectòniques i urbanes per garantir l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, i tenir sempre present i en compte les necessitats de les persones amb discapacitat quan s'organitzen activitats o es rehabiliten espais públics». Veray va explicar que proposen portar a terme «un pla d'eliminació de barreres que permeti suprimir-les totalment.