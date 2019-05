Ortega Smith: La dona té dret a menjar més o menys, però no a avortar

El candidat de Vox a l'Alcaldia de Madrid, Javier Ortega Smith, ha dit aquest dimarts que "les dones tenen dret a menjar més o menys, a tallar-se els cabells o les ungles", però no a "acabar amb la vida del nen" que porten al seu interior.

En declaracions als periodistes, després de fer una passejada per la Gran Via, Ortega Smith ha assenyalat que "no hi ha un dret a l'avortament, hi ha un dret a la vida" i ha mostrat la intenció del seu partit d'ajudar a aquelles dones que es veuen abocades a avortar per qüestions econòmiques, per abandonament o per falta d'informació.

Rebutja la "invasió de l'islamisme'

Ortega Smith, ha reiterat aquest dimarts el seu rebuig a "la invasió de l'islamisme", després que un jutge de Reus (Baix Camp) hagi admès a tràmit una denúncia per un delicte de discriminació per haver expressat aquesta idea en un acte a València el 2018.

En declaracions als periodistes, després de fer un volt per la Gran Via madrilenya, Ortega Smith, que exerceix com a advocat, ha explicat que en un míting a València va parlar "de l'islamisme, del fonamentalisme i del salafisme, que no té res a veure amb qui professi la religió musulmana".

El candidat de Vox ha indicat que el "totalitarisme islamista" és contrari a la llibertat de culte i ha demanat que "el que tingui dubtes faci un tomb per l'Aràbia Saudita o per l'Iran i intenti posar allà una església d'un altre culte".

També ha sostingut que l'islamisme és "contrari a la família" i ha animat a "fer una volta i veure el que opinen de la família o dels homosexuals" en aquests països.

S'ha reafirmat que "l'islamisme fonamentalista ataca la llibertat, l'economia, l'Estat de Dret i les tradicions", a la vegada que ha dit que, "si la seva senyoria entén que ha d'obrir diligències perquè la Fiscalia així ho sol·licita, aniré encantat a repetir aquestes mateixes paraules".

Cal recordar que el titular del jutjat d'instrucció número 4 de Reus ha demanat a l'associació musulmana Watani, que va interposar la denúncia, que aporti la gravació del míting que Smith va oferir el 16 de setembre del 2018 a València, pel qual la Fiscalia Provincial valenciana ja va obrir diligències per un delicte d'odi.

"El nostre enemic comú, l'enemic d'Europa, l'enemic de la llibertat, l'enemic del progrés, l'enemic de la democràcia, l'enemic de la família, l'enemic de la vida, l'enemic del futur es diu invasió, es diu la invasió islamista", ha sostingut Ortega Smith.