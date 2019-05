La CUP d'Olot destaca el Barri Vell com a eix prioritari al proper mandat

La formació de la CUP Olot i el seu cap de llista, Lluís Riera, defensen el Barri Vell del municipi com un dels eixos prioritaris per al proper mandat. En aquest sentit, la formació apunta que està disposada a reforçar i ampliar l'oficina d'habitatge incorporant més personal tècnic i més recursos econòmics. Per altra banda, destaquen, alhora, que assumiran les 15 propostes de la PAH Garrotxa.

«Durant l'anterior mandat, hem fet cavall de batalla de la situació del Barri Vell en forma de mocions, preguntes, denúncies, propostes i campanyes», expliquen en un comunicat. «I ho seguirem fent».

Segons la formació, el seu model de ciutat «aposta pel creixement en qualitat i no en quantitat». Una de les traduccions d'aquesta política és el turisme. «Pel que fa al Turisme, el nostre model és responsable, sostenible i no massificat», apunten.