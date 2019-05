Matamala aterra a Girona i qualifica el retorn d'«agredolç» perquè ho fa «sol»

El senador electe Josep Maria ( Jami) Matamala ha tornat a Girona després d'un any llarg vivint a Bèlgica perquè va decidir quedar-se al costat del seu amic i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Matamala va aterrar ahir a l'aeroport de Girona pels volts de dos quarts d'onze del matí en un vol que procedia de Brussel·les. Abans, però, la terminal de l'aeroport ja s'havia començat a tenyir de groc i d'estelades, ja que l'esperaven centenars de persones que volien fer-li costat, entre els quals altres companys de JxCat i també d'Esquerra. Junts per Catalunya va acabar convertint l'arribada en un acte de campanya.

El centenar de persones que van anar a rebre el senador van entonar crits «d'independència», també van corejar el seu nom i pels volts de dos quarts d'onze, va sortir emocionat fins al vestíbul. Allà l'esperava en primer terme la família. Hi havia la seva dona, la seva filla i els seus net i neta. Matamala els va abraçar i la resta del públic va entonar l'himne de Catalunya. Matamala es va abraçar també amb molts dels companys que l'esperaven. L'empresari, íntim amic de Puigdemont, va trobar-se amb una gran rebuda, que havia estat organitzada per l'Assemblea Nacional de Girona.

Entre els assistents a la rebuda hi havia moltes personalitats polítiques: l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l'exconsellera de Cultura Laura Borràs; el delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila; la diputada electa d'ERC al Congrés per Girona, Montserrat Bassa; el diputat electe de JxCat al Congrés per Girona i advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas; la dona de Puigdemont, Marcela Topor, i l'advocat de Puigdemont Gonzalo Boye, entre d'altres. Al vestíbul de l'aeroport inicialment s'havia fet un passadís perquè Matamala pogués sortir de les instal·lacions fins al cotxe que l'esperava a l'aparcament però es va desmuntar quan Jami va començar a abraçar els companys. El senador electe va atendre la premsa i, emocionat, va qualificar el seu retorn «d'agredolç» i va destacar que «torno sol, però ho hauríem d'haver fet tots els exiliats i els presos polítics haurien de sortir». Va destacar que treballarà perquè tornin els polítics que són a l'estranger i per la llibertat dels presos. I finalment va remarcar que vol «conquerir la independència i una Catalunya lliure». Algun periodista li va demanar per la investigació que té oberta l'Audiència Nacional, però el senador no en va dir res. Després, una caravana de vehicles amb estelades va enfilar fins a Girona.



Rebuda del president Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va desplaçar a Girona i va rebre el senador electe de JxCat i després de mantenir-hi una reunió, va voler agrair a Matamala haver-ho «donat tot» per Catalunya i contribuir a la «internacionalització» del procés, juntament amb la resta d'exiliats. Sobretot Torra va destacar el fet que Matamala hagi estat durant aquests 18 mesos «el suport fidel del president Puigdemont».

Jami Matamala va assegurar en un acte que es va celebrar ahir al vespre al Barri Vell de Girona, en què van assistir unes 300 persones, que no tenia gens de ganes d'accedir a l'acta, però que ho ha acceptat per «tenir immunitat», ja que a Espanya «no hi ha justícia». En aquest sentit, Matamala va assegurar que no sap quina és ara per ara la seva situació jurídica.

«De por en tenim tots, perquè poden fer allò que els doni la gana; però no he vingut camuflat, he aterrat a l'aeroport i no ha passat res, com esperàvem», va dir. També va aprofitar per subratllar que l'acta d'eurodiputat «que busquen» Puigdemont, Comín i Serret els «obrirà moltes portes» a l'hora d'internacionalitzar la causa catalana.