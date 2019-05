Paneque proposa transformar plaça Catalunya en un espai accessible només per a vianants

Alliberar la circulació del centre de la ciutat per tal d'eixamplar l'espai destinat als vianants i establir una continuitat amb l'eix comercial de la ciutat. Aquesta és una de les tres propostes que l'alcaldable a la llista socialista, Sílvia Paneque, va explicar en roda de premsa a plaça Catalunya, espai que els socialistes volen transformar en una gran zona de vianants que eixampli el casc històric de la ciutat.

Aquest projecte urbanístic implica establir una continuitat entre la Rambla fins al carrer Joan Maragall i l'eix comercial, en definitiva, «polítiques de mobilitat i de promoció del comerç perquè hi ha un tall urbanístic que no permet la bona connectivitat amb els eixos comercials», va subratllar.

Paneque va presentar tres projectes de reforma de mobilitat i urbanisme per al centre de Girona que vol implementar durant la següent legislatura, un mandat en el qual està segura que la seva candidatura millorarà resultats, de tal manera que li permetran assolir l'alcaldia. Així, també preveu recuperar el pla de millora i pacificació de l'entrada Sud de Girona, una actuació «pendent» que segons Paneque no ha rebut cap inversió pública durant aquest mandat. En aquest sentit va referir-se a la necessitat d'eixamplar les voreres al carrer Barcelona, des de la plaça Marquès de Camps fins l'entrada Sud. En aquest pla també hi inclou el projecte de reforma de plaça Espanya, obra que va a càrrec d'Adif i que està xifrada en 2,5 milions d'euros.

El tercer projecte posa l'accent en l'entrada Est de Girona, una zona d'accés a la ciutat que la candidata assegura que està «mal connectada cap al centre» i que requereix una reforma perquè ara aquesta zona està desconnectada del seu centre social.

D'altra banda, el número 24 de la candidatura socialista, Joaquim Bonaventura, ha afegit que aquestes propostes «s'han de fer amb l'especial complicitat de la gent gran i de les persones amb problemes de mobilitat». El candidat, que prescisament és usuari d'una cadira de rodes, ha reivindicat accelerar l'adaptació als espais públics i ha apel·lat al retorn econòmic que representa tenir una ciutat «amable» amb tothom.