Sarri (JxCat) abandona el debat per protestar per la JEC

El candidat de JxCat, Aleix Sarri, va abandonar el debat a l'inici del mateix com a senyal de protesta per la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de prohibir la participació telemàtica d'Oriol Junqueras (ERC) i Antoni Comín (JxCat). Només començar, el moderador Xavier Coral va donar la paraula als candidats Jordi Solé (ERC), Aleix Sarri (JxCat), Ernest Urtasun (comuns), Javi López (PSC), Esteban González Pons (PP) i Jordi Cañas (Ciutadans) per a una primera intervenció. Quan va arribar el torn de Sarri, representant d'urgència de JxCat després del veto aquesta tarda de la JEC a la videoconferència d'Antoni Comín, el candidat número 7 de la llista de Carles Puigdemont va denunciar la «violació de drets» per part de la JEC. «No participarem del debat, marxem del plató per tal de no normalitzar la repressió», va dir. Tot seguit, Sarri va abandonar el plató deixant un llapis de memòria al moderador que, segons va explicar, contenia un missatge de Carles Puigdemont, cap de llista de JxCat, que no va ser emès.