Antoni Puigverd dona suport a Paneque a Girona

L'escriptor Antoni Puigverd va manifestar ahir el seu suport al projecte de Sílvia Paneque com a candidata del PSC a l'alcaldia de Girona. Segons Puigverd, el seu suport és degut al fet que les visions que tenen ambdós sobre la situació per la qual passa la societat catalana són coincidents, així com que la solució «ha d'arribar des de la sensatesa i el consens».

En aquest sentit, l'escriptor reconeix que evita prendre partit polític perquè considera que «el periodisme no ha d'implicar-se directament en política». Tot i això, assegura que ho fa perquè «Catalunya es troba ara en un moment d'extrema gravetat davant la possibilitat que cristal·litzi i s'enquisti un problema entre comunitats».

Per la seva banda, la candidata del PSC, Sílvia Paneque, lamenta que l'alcaldessa, Marta Madrenas, hagi posat l'Ajuntament al servei del moviment independentista i explica que el projecte socialista passa per «recuperar Girona».