«La neutralitat de la figura de l'alcaldia és bàsica per garantir la convivència»

Sembla que l'Ajuntament quedarà fragmentat. Facilitaria un govern independentista?

No, no donaríem suport a un govern independentista perquè per nosaltres hi ha línies vermelles que no es poden creuar. I una d'elles és el respecte a la Constitució i al compliment de la legalitat vigent. Per tant, qui plantegi un projecte de ciutat que pretengui saltar-se la llei, amb nosaltres que no hi compti. Ara bé, hi ha temes de ciutat que estan per sobre de tot, i que no tenen res a veure amb saltar-se la legalitat, que necessiten consensos i acostaments. Nosaltres a aquí ens hi trobarà qualsevol força política.

Defensa la neutralitat en espais públics. Per tant, res de llaços grocs i pancartes a favor dels refugiats?

Penjar la pancarta dels refugiats va ser una decisió presa de forma consensuada i per unanimitat entre tots els partits polítics, en canvi els llaços grocs, no. Aquest és un element de part que només representa una ideologia o manera de pensar molt concreta, que és la de la senyora Madrenas. Però no és una cosa consensuada per tots els representants de l'Ajuntament. Sempre hi haurà algú que no se senti representat en alguna cosa, és impossible representar a tothom però, la pancarta dels refugiats va comptar amb el consens de tots els partits. La neutralitat de l'Ajuntament i de la figura de l'alcaldia és bàsica per garantir la convivència. A més, l'Ajuntament ha de fer complir les ordenances i en el tema dels llaços no ho ha fet.

A què es refereix?

Les entitats que promouen la penjada de llaços s'estan saltant les ordenances. La normativa diu que no es poden penjar elements als arbres i fanals, a no ser que tinguin l'autorització, ni tampoc adhesius a les columnes, pilones i papereres. L'alcaldessa no està aplicant aquesta ordenança.