Veray proposa un pla de xoc contra la inseguretat

La candidata del PP de Girona, Concepció Veray, va proposar ahir la creació d'un pla de xoc per combatre la «inseguretat que es viu al municipi». En una visita al mercat de Can Gibert del Pla, Veray va assegurar que cal invertir «més recursos econòmics, humans i materials» en l'àmbit de la seguretat per tal de garantir-la a «tots» els gironins. D'entre les mesures, va proposar augmentar les càmeres de videovigilància, millorar la il·luminació dels carrers i crear 60 places d'agents de la Policia Local per assolir la ràtio de dos agents per cada 100 habitants el 2023. Per últim va refermar que no toleraria les ocupacions il·legals.