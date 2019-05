ERC ajudarà petits i nous artistes a promocionar-se als centres de la ciutat

Esquerra Girona vol ajudar els petits i nous creadors i artistes a promocionar-se a la ciutat. L'objectiu és oferir-los un espai digne i obert on es pugui visualitzar la seva obra, com per exemple els centres cívics. En concret, la candidatura compta amb un Pla de Treball 2019-2023 on es recullen fins a 27 accions per garantir un accés lliure i universal a la cultura.

El candidat d'ERC a Girona, Quim Ayats, va manifestar ahir durant la passejada que va fer amb la diputada Najat Driouech que és «imprescindible potenciar la pràctica i el gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació i l'accés al patrimoni cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural».



Fomentar la interculturalitat

D'altra banda, ERC també aposta per fomentar la interculturaliat. «Girona és una societat amb una gran diversitat cultural. Per exemple, al barri de Can Gibert del Pla - Santa Eugènia, hi trobem persones de 79 nacionalitats diferents i, això és un riquesa de la nostra ciutat. I on tots hi guanyem si som capaços de connectar i creuar les diferents cultures dels barris», va afirmar la número 10 de la llista, Bouchra Benlamin.

La formació també proposa obrir els festivals de la ciutat a la presència d'orígens diversos per fomentar la interculturalitat. «Cal anar cap a un nou model cultural més social i que representi el conjunt de la ciutadania de Girona, per això considerem fonamental promoure la diversitat i la interculturalitat en la quotidianitat de la ciutat», va manifestar el candidat d'Esquerra.

ERC considera que l'actual model de promoció de la ciutat «a través de grans festivals no té prou retorn al bé comú de la ciutat». En canvi, veu primordial fer arribar la cultura a tots els barris de la ciutat. En aquest sentit, Ayats va apuntar que treballaran perquè els festivals que es fan a la ciutat «tinguin un retorn a la ciutadania a través de la promoció en la creació i la producció cultural, i l'apropament de la cultura a altres públics».