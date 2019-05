Esquerra es presenta per primera vegada a Campllong

ERC va anunciar a través d'un comunicat que es presenta per primera vegada a Campllong per concórrer les eleccions municipals del proper dia 26. La candidatura, encapçalada per Gemma Johé, escull l'atenció a les persones grans com un dels principals eixos de la campanya. En aquest sentit, l'alcaldable afirma que «volem crear un pla d'acompanyament a la solitud que ens permeti millorar la seva qualitat de vida».

El grup afirma que el programa s'ha elaborat a partir de les opinions dels veïns i com a propostes, planteja millorar la seguretat i la il·luminació del poble, construir habitatges de protecció oficial sobretot per a joves, o renovar els parcs infantils, entre altres.