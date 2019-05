Juli Fernández pugnarà per recuperar la disputada alcaldia de Palafrugell

La llista encapçalada pel socialista Juli Fernández ha guanyat les últimes tres eleccions, però no va ser fins el 2011 quan va aconseguir l'alcaldia gràcies a un pacte de govern amb el llavors CiU i l'antiga Entesa (actual En Comú Podem Palafrugell). Aquestes eleccions municipals seran una prova de força per part del PSC per tal de recuperar l'alcaldia després d'un convuls mandat marcat per una moció de censura que va enviar fa dos anys Fernández a l'oposició.

Fa 4 anys els palafrugellencs van repartir 7 regidors al PSC, 7 més a ERC-AM i 5 a CiU, obrint així la necessitat d'arribar a pactes per tal de formar govern. Si la tendència de dispersió de vot no varia, caldrà que les tres formacions estiguin obertes a pactar.

Una de les novetats d'enguany és el relleu que hi ha en la majoria de les candidatures, cap d'elles capitanejada per una dona. Així, els únics que repetiran seran Fernández i Josep Piferrer (ERC), l'actual batlle. JuntsxCat presenta una llista renovada amb Josep Salvatella al capdavant. Cap dels quatre regidors convergents repetirà. A l'equació cal afegir-hi la irrupció d'una nova candidatura independent, Som gent del poble, encapçalada per Joan Vigas i formada per personalitats de la societat civil i que es presenta sota l'aixopluc de la marca Tots Empordà. Només el seu número 2, Lluís Ros, que havia format part de CiU, té experiència política.

També resulta destacable la transformació de l'antiga Entesa, que s'introdueix a la marca En Comú Podem. El seu número 8, Lluís Solano, és l'anterior cap de llista de la formació Bloc Municipal de Catalunya. Ciutadans, ara encapçalat per Joan Farré, es va presentar per primera vegada el 2015 i va aconseguir un representant. El PP buscarà recuperar representació amb Ángel Vila.