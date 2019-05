Masquef: «Cal una majoria fortaper evitar un tripartit d'esquerres»

Junts per Figueres (JxF) va celebrar ahir l'acte central de campanya als cinemes Las Vegas, en el qual va presentar els principals eixos del programa electoral. El candidat Jordi Masquef va reclamar una «majoria forta» per garantir estabilitat de govern i poder desenvolupar el futur model de ciutat de la Figueres del 2030.

«El proper 26 de maig ens hi juguem molt. Figueres necessita una majoria forta per evitar un tripartit d'esquerres», va alertar Masquef. A més, considera que també hi ha en joc el futur model de ciutat, que es debat entre «el de la promoció econòmica o l'eminentment social». Per a l'alcaldable els eixos passen per educació, seguretat i promoció econòmica. «Si generem riquesa recuperarem el consum intern», va defensar.

Al respecte, Masquef va defensar l'aposta de generar més sòl industrial per diversificar l'economia de la ciutat. «Figueres no pot ser un monocultiu i cal una oferta formativa més potent», va assegurar, en referència a la dependència del sector serveis i el turisme.

En matèria de Serveis Socials, Masquef va proposar revisar els mecanismes per atorgar les prestacions. «Hem de ser més exigents a l'hora de donar ajudes i també als nouvinguts, però no em malinterpreteu, tothom ha de tenir l'oportunitat de venir a aquí i ser atès», argumentava. La proposta de Junts per Figueres passaria per incloure un curs d'integració com a requisit per rebre ajudes socials; incloure contraprestacions -«els drets i deures»- i penalitzar temporalment els beneficiaris d'ajudes que tinguin sancions per incivisme.

Durant l'acte també es va tractar la problemàtica de la seguretat, un aspecte «clau» per a Masquef. El candidat es va comprometre a incrementar els agents –fins el centenar el 2025– i incorporar la tecnologia a la Guàrdia Urbana. «Es necessita valentia i nosaltres ho hem demostrat», va sentenciar. Referent a l'incivisme, va defensar la «pedagogia i la mà dura».



La Figueres del 2030

A més de resoldre aquests problemes més immediats, també vol dissenyar la Figueres del 2030, que també seria el nom d'una regidoria encarregada de desencallar els projectes que arrossega la ciutat, com les vies del tren, la sala Edison o el castell.

L'acte es va iniciar amb la presentació de Josep Maria Bernils, qui va conduir les intervencions de diversos membres de la llista. Li agafava el relleu Carles Arbolí, número 2, per fer un repàs dels rivals polítics de JxF en aquestes eleccions, moments abans de donar pas al candidat.