Veray (PP) es compromet a rebaixar els impostos i taxes

La candidata del PP a Girona, Concepció Veray, es va comprometre ahir a «millorar la fiscalitat municipal mitjançant la rebaixa d'impostos i taxes». Veray va considerar que la política fiscal s'ha de guiar «pel criteri que els diners on millor estan és a la butxaca de les persones», per això es va comprometre a «rebaixar l'IBI un 10% i la taxa d'escombraries un 20% a tots els gironins, així com a ampliar el percentatge de les bonificacions ja existents en alguns impostos i crear-ne de noves». D'altra banda, Veray també va dir que ampliaran la bonificació de l'IBI de l'habitatge habitual de famílies nombroses fins al 90%.