Convivència i Progrés diu que «el model de ciutat de Noguer s'ha esgotat»

La nova formació Convivència i Progrés a Banyoles que encapçala el periodista Quim Fernández i que compta amb el suport del PSC, va protagonitzar ahir el seu acte central. Fernández va afirmar que «després de 12 anys de govern, el model de ciutat de l'actual alcalde Miquel Noguer està esgotat. És la rutina de l'anar fent, sense ambició, sense il·lusió. Nosaltres som a aquí per tallar aquesta dinàmica», ja que «volem un alcalde que tingui Banyoles al cap».

En l'acte que es va celebrar ahir a la tarda al Teatre Municipal de Banyoles, es va projectar un vídeo introductori que va mostrar el suport a Quim Fernández per part de desenes de persones, com ara el músic Alfonso Vilallonga o personalitats polítiques com l'exdiputada al Congrés per I-Podemos, Dolors Terrades, la candidata a presidir el Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, o el líder socialista Miquel Iceta.

Es tracta d'una plataforma cívica creada fa pocs mesos que es defineix com a transversal i, al seu torn, defensa la pluralitat i un catalanisme integrador.