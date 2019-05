Junts per Catalunya és el grup que presenta més llistes a la Garrotxa

Junts per Catalunya va informar ahir que és la candidatura que presenta més llistes a la comarca de la Garrotxa en les eleccions del proper 26 de maig, amb un total de 17. La presentació dels alcaldables de la formació a la comarca es va realitzar ahir al matí en el marc d'un acte a Sant Esteve d'en Bas que va comptar amb la presència del president del PDeCAT, David Bonvehí, i dels candidats de tots els municipis garrotxins.

Segons el grup, en aquestes eleccions la renovació de caps de llista ha estat destacada: 9 dels 17 alcaldables, més de la meitat, encapçalen candidatura per primera vegada. És el cas de Bernat Sanz (Beuda), Coral Vilà (Castellfollit de la Roca), Pep Berga (Olot), Miquel Puig (Riudaura), Fèlix Castanyer (Sant Feliu de Pallerols), Maria Vidal (Sant Joan les Fonts), David Nàjera (Santa Pau), Eduard Serra (Tortellà) i Toni Arimany (Vall d'en Bas). L'increment de dones en les llistes respecte a les de fa quatre anys també ha estat notable. Durant l'acte d'ahir, Bonvehí va dir als candidats que «feu un relleu ben fet, amb agraïment als que us han precedit». El mateix va referir-se a la candidatura de Puigdemont, i va subratllar que «necessitem un esforç de mobilització per fer un gran resultat».