Els comuns defensen una transició energètica a Girona

Girona en Comú Podem va presentar ahir la seva proposta de transició energètica cap a fonts d'energia netes i renovables. Ho va fer la cap de llista de la coalició, Eugènia Pascual, acompanyada del doctor en Filosofia de la Universitat de Barcelona Quim Sempere, en un acte al centre cívic de Sant Narcís. Durant l'acte, els candidats dels comuns van poder parlar amb veïns i veïnes de la necessitat d'un «canvi de model que permeti apostar per un sistema energètic que utilitzi majoritàriament fonts d'energia netes i renovables».

Durant l'acte, Pascual va assegurar: «Creiem que Girona ha de ser una ciutat valenta, i això passa per una reestructuració que canviï els patrons de generació i consum d'energia, així com promoure un desenvolupament sostenible sobre bases d'equitat i justícia social». Segons Girona en Comú Podem, els principals reptes de la ciutat en el proper mandat són la transició energètica cap a fonts d'energies renovables i la sobirania energètica, democratitzant la seva producció i fugint dels monopolis, així com l'equitat en l'accés a l'energia.