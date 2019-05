Mia Ametller vol crear un «pulmó verd» que sigui un punt d'oci a Blanes

La candidata de Junts per Blanes, Mia Ametller, va participar divendres a la recollida de brossa del delta del riu Tordera, impulsada per la Brigada Activista del Salabret, liderada per Joan Olivet. El grup de voluntaris, entre els quals hi havia altres membre de la candidatura, inclosos el número 2, Joel Comas, i la número 3, Mònica Rabassa, va omplir de deixalles fins a tres bosses d'escombraries, malgrat que la pluja no va deixar de caure.

En matèria de medi ambient i sostenibilitat, Junts per Blanes vol mantenir i ampliar la xarxa d'espais verds del municipi, fent que conflueixin «en un pulmó verd que sigui un espai de trobada i oci de ciutadans i visitants». D'aquesta manera, també impulsarà la continuïtat de ronda per tal de «posar en valor el patrimoni cultural i natural de la Costa Brava».

Una altra prioritat de la candidatura serà potenciar Blanes com a ciutat botànica a través d'iniciatives com Vila Florida o la senyalització de la flora. A més, Junts per Blanes treballarà per fer polítiques ambientals i per fomentar una actitud respectuosa envers el medi ambient i els animals a través de campanyes de sensibilització ciutadana.